Habrá menos tráfico al poniente: Municipio avanza con la gaza de incorporación

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el desarrollo de la Gaza de Incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud, una solución moderna diseñada para agilizar la movilidad en la zona poniente de Chihuahua Capital.

Con un ritmo constante, las cuadrillas avanzan en la excavación para la cimentación de columnas, así como en la modernización de la línea de agua potable de 36 pulgadas, de la cual ya se han instalado 360 metros, garantizando la continuidad y calidad del servicio durante y después de la obra.

De igual manera, se realizan trabajos de colado de concreto hidráulico en la zapata del estribo, elemento fundamental para la estabilidad de la estructura.

Paralelamente, en el taller ubicado a unos metros del frente de obra, se mantiene activa la fabricación de las vigas de acero que darán forma al arco estructural que sostendrá la gaza.

A la fecha, se han recibido alrededor de mil 400 toneladas de acero, reflejo del avance y la magnitud de esta infraestructura.Se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución en las zonas de trabajo, con el objetivo de proteger la integridad de trabajadores, peatones y conductores.

El Gobierno Municipal agradece el apoyo y la comprensión de la ciudadanía durante la ejecución de esta importante obra, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes