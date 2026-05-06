BTS con Sheinbaum: ¿A qué hora es la reunión?

fuente: unotv

La euforia por los conciertos de BTS en la Ciudad de México llega hasta Palacio Nacional: la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la banda de k-pop tiene programada una reunión con ella este miércoles.

La visita de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a las instalaciones de gobierno ocurre a solo un día del inicio de su gira ‘Arirang Tour’ por la Ciudad de México, donde tienen programados tres conciertos.

Además, será un momento especial, debido a que Claudia Sheinbaum explicó que, tras la conversación con los idols, permitirá que se abra uno de los balcones de Palacio Nacional para que el ARMY pueda saludar a los artistas.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 6 de mayo, la presidenta explicó que la comunicación que entabló con Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, rindió frutos, ya que fue gracias a esta que se logró la reunión.

“Me respondió que le daba mucho gusto que el grupo tuviera tanto éxito en México. Claudia Curiel consiguió que vinieran a Palacio Nacional”, explicó.

Hasta ahora, se desconoce qué pasará con la petición de un concierto extra en la capital.

A pesar de ello, la presidenta dijo que tendrá una conversación con los jóvenes, quienes llegarán aproximadamente a las 5:00 de la tarde. Además, señaló que, en caso de que haya fans fuera de Palacio Nacional, abrirá un balcón.

“Si viene mucha gente, podemos abrirles un balcón para que los saluden, porque es algo bonito y de amistad entre Corea y México. Vienen un ratito nada más y voy a platicar con ellos; por si quieren saludarlos, podrán asomarse al balcón”, comentó.

¿Cómo llegar a Palacio Nacional para ver a BTS HOY?Palacio Nacional, donde Claudia Sheinbaum tiene la reunión con BTS, se encuentra frente a la plancha del Zócalo. Para llegar, puedes hacer uso del transporte público.

La estación que te dejará más cerca es Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 (color azul) del Metro de la Ciudad de México.

En caso de que esté cerrada, puedes bajar en Allende, de la Línea 2, o en San Juan de Letrán, de la Línea 8 (color verde).También se puede llegar a la Plaza de la Constitución mediante Metrobús; la estación más cercana es República de Argentina, de la Línea 4, ya que te deja a unos pasos del Zócalo.