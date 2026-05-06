Instalarán postes de alta tensión en Paso Superior Los Nogales; habrá trabajos nocturnos

El Gobierno Municipal de Chihuahua iniciará trabajos de infraestructura en el Paso Superior de la vialidad Los Nogales, como parte de la instalación de postes de alta tensión, informó el director de Obras Públicas, Carlos Rivas.

De acuerdo con el funcionario, las labores comenzarán el lunes 11 de mayo y se realizarán en horario nocturno, de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana, con el objetivo de reducir afectaciones al tráfico vehicular.Las acciones se concentrarán en el tramo de la vialidad Los Nogales en su cruce con avenida Industrias, donde también se llevará a cabo la colocación de placas en los retornos del paso superior.

Durante este periodo, se recomienda a la ciudadanía conducir con precaución y considerar vías alternas para evitar congestionamientos, ya que habrá modificaciones en la circulación en la zona intervenida.

Finalmente, Rivas reiteró que estos trabajos forman parte de las mejoras en infraestructura urbana que buscan optimizar la movilidad y seguridad vial en uno de los puntos más transitados de la ciudad.