“La salud no puede ser una angustia financiera”: Mario Vázquez respalda reforma para regular seguros médicos

El senador Mario Vázquez afirmó que miles de familias en México realizan un gran esfuerzo económico para pagar un seguro médico ante las deficiencias del sistema público de salud, el cual dijo, “no siempre alcanza ni responde a tiempo”.

En ese contexto, expresó su respaldo a la reforma impulsada por el diputado federal Jericó Abramo Masso, la cual busca regular a las aseguradoras y hospitales privados para eliminar abusos, transparentar pólizas y proteger a los usuarios de cobros injustos.

“El objetivo es dar certeza a quienes durante años han pagado un seguro. La salud no puede convertirse en una angustia financiera para las familias, especialmente en momentos críticos como una enfermedad o una emergencia”, subrayó.

Vázquez enfatizó que la propuesta no pretende afectar a hospitales o aseguradoras, sino establecer reglas claras que pongan al paciente y su familia en el centro.

Asimismo, destacó la importancia de proteger a los adultos mayores, quienes frecuentemente enfrentan incrementos desproporcionados en el costo de sus pólizas.

La iniciativa plantea beneficiar a más de 32 millones de usuarios en el país, mediante la eliminación de las llamadas “letras chiquitas” en los contratos y la exigencia de mayor transparencia en los costos hospitalarios, en un intento por frenar prácticas que han generado inconformidad entre los asegurados.