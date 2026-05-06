Abandonan carriola con el cadáver de una mujer en la 20 Aniversario

Una escena de horror sacudió la mañana de este miércoles a vecinos de la colonia 20 Aniversario, al norte de la capital, luego de que fuera localizada una carriola abandonada en plena calle con el cuerpo sin vida de una mujer en su interior.



El estremecedor descubrimiento ocurrió en el cruce de las calles Manuel Buendía y Genaro Vázquez, donde ciudadanos que caminaban por la zona notaron la carriola colocada de manera inusual a media vialidad. Al aproximarse para moverla o revisar su contenido, se toparon con una imagen aterradora: debajo de una cobija se encontraba el cadáver de una mujer.



El hallazgo generó una fuerte movilización policiaca. Elementos de la Policía Municipal acordonaron el perímetro, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Mujer tomaron control de la escena para iniciar las indagatorias.



Peritos en criminalística procesaron minuciosamente el área en busca de evidencia que permita esclarecer cómo ocurrió el crimen, mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para practicarle la necropsia de ley, determinar la causa exacta de muerte y confirmar su identidad.



El hecho provocó consternación y profunda indignación entre habitantes del sector, quienes calificaron el caso como un acto brutal que refleja la crudeza de la violencia. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de no identificada y no se reportan personas detenidas. Autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para dar con los responsables.