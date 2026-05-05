Le aseguran 20 bolsas de supuesta cocaína a joven en Los Girasoles

Agentes municipales del área de Inteligencia, efectuaron la detención de un hombre en el fraccionamiento Los Girasoles luego de localizarle 20 sobres de supuesta cocaína asegurados para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado por probable participación en actividades de distribución.

La detención de Rubén Omar R. R., de 25 años de edad, se dio la tarde del lunes cuando los agentes de la Unidad de Comisiones Especiales, UCE, observaron una camioneta Jeep Renegado sobre la calle El Carruaje del fraccionamiento ya mencionado y dentro de ella un joven consumiendo bebidas alcohólicas, a quien luego de hacerle una revisión protocolaria se le encontraron las 20 envoltorios transparentes con el contenido de polvo blanco.

Para efectuar su registro, el probable responsable fue trasladado a la Comandancia Sur y enseguida a la Fiscalía Zona Centro para dar seguimiento a su situación, mientras la camioneta que conducía fue depositada para resguardo en los patios del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.