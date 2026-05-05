Piden definir pronto inicio de sistema de semaforización

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV), Luis Carlos Bustamante, señaló que la implementación de un nuevo proceso de semaforización en la ciudad debe concretarse a la brevedad, respetando los tiempos que establezca el Gobierno del Estado.

Indicó que será la administración estatal la encargada de definir los plazos adecuados para ejecutar los proyectos ya presentados, aunque subrayó la importancia de no retrasar su puesta en marcha.

“La administración estatal tendrá que determinar los tiempos adecuados para llevar a cabo los proyectos que se presentaron. Nosotros no podemos intervenir en acciones administrativas, pero es necesario que se atienda e implemente el proyecto con puntualidad para que inicie a la brevedad”, expresó.

Bustamante reiteró que es fundamental informar cuándo comenzarán los trabajos, ya que existen tramos de la ciudad donde la actualización de la semaforización resulta urgente.

Asimismo, destacó que el proyecto deberá ser analizado presupuestalmente por la Secretaría de Hacienda y que su ejecución se realizará por etapas. Sin embargo, aún no se han definido fechas concretas para su arranque.