Regala diputada Carla Rivas juguetes y dulces a niños de la colonia Toribio Ortega.

Chihuahua, Chih.- La diputada local del Distrito 16, Carla Rivas, brindó su apoyo a vecinas y vecinos de la colonia Toribio Ortega, quienes organizaron una celebración con motivo del Día de la Niñez para las niñas y niños de esta comunidad.

Atendiendo a la solicitud realizada por las y los colonos, la legisladora contribuyó con 50 dulces y 50 juguetes, insumos que formaron parte de esta convivencia destinada a regalar momentos de alegría y esparcimiento a las y los pequeños del sector.

“Apoyar estas actividades es sumarnos al esfuerzo de las y los vecinos que buscan generar espacios de alegría para nuestras niñas y niños. La niñez merece atención, cariño y momentos que fortalezcan su felicidad”, expresó la legisladora.

La diputada destacó la importancia de respaldar este tipo de iniciativas ciudadanas que fortalecen el tejido social y fomentan la convivencia familiar, especialmente en fechas significativas para la infancia.

Finalmente, Carla Rivas reiteró su compromiso de seguir cercana a las necesidades de las colonias que integran el Distrito 16, trabajando de la mano con la ciudadanía para impulsar acciones que beneficien a la comunidad.