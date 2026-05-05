Especialízate en ingeniería ambiental en la Universidad de las Mujeres: Municipio.

Este programa tiene una duración de seis meses.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invita a las mujeres interesadas en la escasez de recursos naturales, la búsqueda de nuevas alternativas para la generación de energía y la reducción de los residuos contaminantes, a cursar la especialización técnica en Ingeniería Ambiental en la Universidad de las Mujeres.

Este programa, con duración de seis meses, ofrece la información más reciente en el ámbito de la Ingeniería Ambiental ya que las empresas de todos los sectores económicos reclaman profesionales ingenieros que los asesoren, analicen y aporten nuevas ideas a sus proyectos, teniendo en cuenta el impacto ambiental.

A lo largo de la maestría, las alumnas podrán manejar adecuadamente el vocabulario técnico empleado en las bases científicas del medio natural, iniciar el diseño ingeril de algunos sistemas simples de tipo físico, químico y biológico, acercar el uso de indicadores ambientales y sostenibilidad para poder laborar en el aula, campo y en el laboratorio.

Con esta oferta académica, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar la participación de las mujeres en áreas estratégicas como las que abarcan el tema ambiental, ya que obtendrán el conocimiento más avanzado sobre auditoría ambiental y los beneficios de la puesta en marca de la ISO 14001.

Para más información e inscripciones, las interesadas pueden comunicarse al 072 extensión 2620, al 614-539-04-08, escribir al correo universidadimm@mpiochih.gob.mx, o acudir al Edificio Libertad, calle Libertad número 1, colonia Centro.