Maru Campos y Ariadna Montiel chocan por agentes de EU en México.

24 HORAS

por Yalina Ruiz

Ante los señalamientos de Estados Unidos hacia el morenista Rubén Rocha Moya de tener vínculos con el crimen organizado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos cuestionó que defienden a capa y espalda a Rocha Moya.

Además, gobernadora de Chihuahua señaló que diversas figuras emanadas de la 4T hablan mal de su gestión aunque desmanteló un laboratorio de drogas para impedir que llegue a la ciudadanía, ya que se le ha cuestionado la presencia de agentes de la embajada de los Estados Unidos en la entidad.



“A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio para impedir que la droga llegue a nuestros niños y al otro se le defiende a la capa y espada. Vámonos enterando quién es quién”, cuestionó.

Resaltó que los mexicanos son personas con distintas luchas democráticas, las cuales se han dado en distintas décadas.

Foto: Cuartoscuro |

“Los mexicanos somos personas con luchas democráticas que hemos dado a través de muchas décadas tenemos claro el actuar de los gobernantes que no quede duda ahí están los hechos”, agregó.

En contraste, Ariadna Montiel, la presidenta nacional de Morena aseguró que la gobernadora de Chihuahua miente ya que las investigaciones son por la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional. Montiel afirmó que la mandataria estatal violenta la Constitución y la soberanía de México.

“La Gobernadora Maru Campos miente. La investigación en Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de 2,500 en todo el país”, argumentó la dirigente nacional de Morena.