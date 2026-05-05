Alineación indebida: ¿por qué lo de Cruz Azul en 2007 sí costó una eliminación y lo del América no?.

Mediotiempo

Tras la polémica decisión de no castigar al América por la supuesta alineación indebida que cometió en el partido de Ida en contra de Pumas, Salvador Carmona volvió a ser un tema de conversación, ya que él fue el gran protagonista de la famosa eliminación de Cruz Azul por alineación indebida en el Clausura 2007.

La Máquina cementera enfrentó a los Tuzos del Pachuca en la antesala de la Final del Clausura 2007 y tras el juego de Ida, los capitalinos infringieron en alineación indebida por alinear a Chava Carmona.

Cruz Azul cometió alineación indebida tras poner a Salvador Carmona de titular en la Ida contra Pachuca, ya que el TAS lo castigó con una suspensión de por vida por haber dado positivo en un antidoping por segunda vez.

Isaac Mizrahi, quien era el técnico de la Máquina, decidió poner a Carmona debido a que se había amparado con un juez federal; la FMF informó que la notificación del amparo les llegó cuando el encuentro ya se estaba desarrollando.

En el caso de las Águilas del América, no se dio una alineación indebida, solamente no respetaron el número de oportunidades y/o momentos de sustituciones previstas y por lo mismo se hizo acreedor una multa económica.

Los que también podrían recibir un castigo son los integrantes del cuerpo arbitral que dirigió el Clásico Capitalino del domingo pasado; la encargada de determinar si hay castigo o no es la Comisión de Árbitros, encabezada por Juan Manuel Herrero y el argentino Horacio Elizond