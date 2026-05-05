Reavivan llamas en recicladora tras fuertes vientos; bomberos retoman labores

Las fuertes rachas de viento registradas la tarde de este martes provocaron la reactivación de un incendio en una recicladora ubicada en el cruce de la calle 57 y avenida Juan Pablo II, inmueble que ya había sido consumido en su totalidad el pasado domingo 26 de abril.

Luego del reporte de nuevas columnas de humo y fuego visible, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal se movilizaron de inmediato al sitio para retomar las labores de extinción, así como la remoción de escombros.

De acuerdo con autoridades, la naturaleza del material acumulado en el lugar ha permitido que el fuego permanezca latente entre los restos, lo que ha dificultado sofocarlo por completo.

Para hacer frente a este nuevo brote, se implementó un operativo que incluyó dos unidades de ataque de bomberos, además de una cisterna encargada del abastecimiento constante de agua.