Diputado Arturo Zubía celebró el Día del Niño con familias de Camargo

Camargo, Chihuahua.– En el marco del Día del Niño, el diputado local Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y representante del Distrito XX, realizó una serie de visitas en distintas colonias del municipio para convivir con niñas, niños y sus familias.

Las actividades se llevaron a cabo en la colonia Ferrocarrilera, la colonia Miguel Ángel Niño y Las Boquillas, donde el legislador compartió momentos de alegría con la comunidad, especialmente con las madres de familia y los menores, a quienes llevó piñatas, dulces y regalos, generando un ambiente de fiesta y convivencia.

Asimismo, el diputado estuvo presente en la explanada de la Abraham González, donde se desarrollaron dinámicas recreativas, juegos y actividades que promovieron la convivencia familiar y el sano esparcimiento.

Durante su mensaje, Arturo Zubía destacó la importancia de reconocer a la niñez como el pilar del presente y el futuro de la sociedad, señalando que el Día del Niño es una fecha que no debe pasar desapercibida, sino aprovecharse para reforzar el compromiso de trabajar por mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

“El ver la alegría de las niñas y los niños nos motiva a seguir gestionando apoyos y generando acciones que impacten de manera positiva en su desarrollo”, expresó.

Finalmente, el legislador reiteró su compromiso de continuar cercano a la ciudadanía, impulsando iniciativas y apoyos que contribuyan al bienestar de las familias del Distrito XX.