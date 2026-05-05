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Intensifica Policía Municipal recorridos en el Centro de la ciudad para seguridad de locatarios

Michelle Mtzdestacadomunicipioseguridad

Elementos de la Policía Municipal del Distrito Ángel y Grupo Beta refuerzan la seguridad en la Zona Centro, para brindar mayor seguridad a locatarios y visitantes que acuden a realizar compras o conocer este emblemático espacio en el corazón de la ciudad.

Como parte de este reforzamiento, se intensificaron los patrullajes en bicicleta, unidades y recorridos pedestres, con el objetivo de mantener presencia constante en el sector.

Asimismo, los policías se mantienen cercanos a la ciudadanía, entrevistándose con locatarias y locatarios para escuchar sus inquietudes y generar estrategias que contribuyan a su seguridad.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal exhorta a la población a seguir las recomendaciones de la autoridad para prevenir delitos o situaciones de riesgo, tales como evitar dejar mercancía de valor a la vista, asegurarse de cerrar correctamente al finalizar su turno, bajar y asegurar bien las cortinas de los establecimientos.

Se reitera que, ante cualquier emergencia o situación de riesgo, se puede llamar al 9-1-1, además para denunciar en caso de ser víctimas de algún delito.

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