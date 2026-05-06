Bomberos sofocan incendio en recicladora de la Juan Pablo II y realizan labores de remoción.

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos atendieron un nuevo conato de incendio en un predio propiedad de una recicladora ubicada en la Juan Pablo II, justo frente al punto donde inició un siniestro en días anteriores.

La situación no representó riesgo y fue controlada de inmediato. El incidente se originó debido al acumulamiento y manejo complicado de material, principalmente plástico.

Desde el primer evento, se mantiene vigilancia permanente y trabajos en la zona como parte del seguimiento a los protocolos establecidos, motivo por el cual se pudo controlar de manera rápida.

Por parte de la Dirección de Mantenimiento Urbano, hasta el momento, se ha brindado apoyo mediante la operación de cinco cisternas de abastecimiento, una con capacidad de 20 mil litros y otras cuatro de 10 mil litros, cada una equipada con su respectivo chofer y ayudante, garantizando así un servicio eficiente y oportuno en las labores realizadas.