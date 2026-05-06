Casi listos para Orquestándola; Marco Bonilla reitera invitación para este evento.

Será en El Palomar a las 4:00 de la tarde con entrada libre.

El alcalde Marco Bonilla acudió al ensayo y preparativos para el evento de Orquestándola Norteño Sinfónico, para verificar que todo vaya en orden y reiterar la invitación a todas las familias de Chihuahua a ser parte de esta fiesta que se realizará en el marco del Día de las Madres.

Será este 10 de mayo a partir de las 4:00 de la tarde en las instalaciones del parque El Palomar con entrada gratuita. Habrá música norteña acompañada de orquesta sinfónica, además cerrará con broche de oro Conjunto Primavera con Tony Meléndez.