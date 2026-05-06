¡Explotó el pleito! Andy López Beltrán reta a Loret a probar acusaciones con el Cártel de Sinaloa.

Publimetro

El señalamiento de presuntos vínculos con el crimen organizado desató un nuevo enfrentamiento público entre Andrés López Beltrán y el periodista Carlos Loret de Mola. A través de una carta, el hijo del expresidente lanzó un reto directo: pidió que se presenten pruebas claras que sustenten las acusaciones en su contra.

Exige pruebas de las acusaciones

La polémica surgió luego de que en una columna firmada por Loret se hicieran señalamientos sobre supuestos nexos de López Beltrán con actores vinculados al crimen organizado en Sinaloa. En respuesta, el también conocido como “Andy” exigió públicamente que se muestre “una sola prueba” que respalde dichas afirmaciones.

En su posicionamiento, advirtió que, en caso de no existir evidencia, las acusaciones deberán considerarse como calumnias. Su mensaje fue directo y sin matices: no solo rechazó los señalamientos, sino que emplazó al periodista a sostenerlos con hechos verificables.ç

El intercambio ocurre en un contexto político sensible, ya que la columna hacía referencia a presuntos vínculos con operadores financieros relacionados con el entorno del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Estas afirmaciones generaron una rápida reacción desde el círculo cercano al expresidente, elevando el tono del debato

López Beltrán negó cualquier relación con actividades ilícitas y cuestionó la veracidad de la información difundida, insistiendo en que las acusaciones carecen de sustento.

Además de exigir pruebas, López Beltrán lanzó críticas contra Loret, a quien calificó como “periodista mercenario”, lo que incrementó la tensión en este nuevo episodio de confrontación mediática.

Este tipo de intercambios no es nuevo en la esfera pública mexicana, donde figuras políticas y periodistas suelen protagonizar disputas abiertas.