Fortalece Coespris acciones integrales para proteger la salud de los chihuahuenses

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) implementa acciones estratégicas a través de sus diversos programas y áreas operativas, orientadas a la prevención, el control y la reducción de amenazas para la salud de las y los chihuahuenses.

Mediante el Centro Integral de Servicios (CIS), se brindó atención directa a 6 mil 787 usuarios en todo el estado, de enero a abril del año en curso. Además se facilitaron trámites, asesorías y gestiones relacionadas con servicios sanitarios, lo que garantiza procesos ágiles, transparentes y accesibles para la ciudadanía.

El área de Fomento Sanitario trabaja de manera permanente en la promoción de buenas prácticas de higiene y seguridad mediante capacitaciones, orientación y difusión de información preventiva dirigida a establecimientos, prestadores de servicios y población en general.

Por su parte, el Departamento de Autorización y Dictamen emitió 1,778 licencias y permisos, además de realizar 2 mil 667 dictámenes, esfuerzos que permiten evaluar y regular establecimientos, productos y servicios, así como asegurar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente.

En cuanto a la Operación Sanitaria, se llevaron a cabo 2 mil 111 visitas de verificación, entre inspecciones y acciones de vigilancia, con el objetivo de identificar y mitigar posibles riesgos a la salud.

Asimismo, el área de Evidencia y Manejo de Riesgos realizó 4 mil 839 muestras a través del análisis de información técnica y científicas para la toma de decisiones oportunas, lo que contribuye a la generación de estrategias.

Para ampliar su cobertura y acercar los servicios a la ciudadanía, Coespris cuenta con oficinas regionales en los municipios de Camargo, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Ojinaga y Nuevo Casas Grandes, así como una coordinación en Juárez, estructura que permite brindar una atención más eficiente y oportuna en cada zona de la entidad.