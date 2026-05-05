Trabajan Marco Bonilla y Consejo Consultivo de Vialidad en mejorar la movilidad

El alcalde Marco Bonilla, participó en el Consejo Consultivo de Vialidad, organismo que une a sector público, privado, academia y sociedad civil, para crear y analizar estrategias de políticas públicas que ayuden al tema de movilidad en la ciudad de Chihuahua.

Como parte de este consejo, participa la Subsecretaría de Movilidad de Gobierno del Estado y mayoritariamente sociedad civil. Esta fue la sesión del mes de mayo donde a la par de brindar informe de actividades y principales problemáticas de los últimos meses, se plantearon qué causas pudiesen ocasionarlas a fin de crear soluciones.

En su mensaje, el Alcalde destacó que una de las prioridades de esta administración municipal es la movilidad, ya que invertir en ella significa más que reducir el tráfico, es aumentar el tiempo de calidad que pasen las y los chihuahuenses con sus familias.

Como parte de estas acciones, se trabaja desde el municipio de Chihuahua en las tres soluciones viales en puntos estratégicos de la ciudad, que son los pasos superiores de las intersecciones entre Los Nogales e Industrias, y, Carretera Aldama y Fuerza Aérea; además de la gaza de incorporación que se estará entre Periférico de la Juventud y Teófilo Borunda.

Por otro lado, Marco Bonilla, explicó que los objetivos de estas acciones van encaminados además de fortalecer la movilidad, a brindar seguridad a las y los conductores para reducir accidentes, como parte del cuidado de las familias chihuahuenses.

Finalmente, Bonilla expresó la importancia de que en la ciudad se tenga un consejo de este tipo, con el cual se ha mantenido constante colaboración, y destacó que Chihuahua es el único municipio de todo el estado que cuenta con un organismo de este tipo, acción que se debería replicar en toda la entidad.

“En Chihuahua le hemos apostado en hacer equipo por la ciudadanía, por eso requerimos visión y carácter porque compartimos el deseo de que a la ciudad le vaya bien. El objetivo que tenemos, es que el municipio siga creciendo con orden, seguridad y mayor calidad de vida para todas y todos”, finalizó.