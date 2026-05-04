Jóvenes se reunen en casa del municipio

Jóvenes se reúnen en la Casa de la Juventud del Municipio para formarse como futuros líderes**_H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 4 de mayo de 2026_*.–

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación y la Subdirección de Atención a la Juventud, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) y el Centro de Liderazgo y Participación (CELIP), impulsa la tercera generación del diplomado de la Red de la Juventud, enfocado en fortalecer el liderazgo de las y los jóvenes del municipio.

Actualmente, 90 jóvenes participan en este programa formativo orientado a consolidarlos como agentes de cambio en sus comunidades, mediante el desarrollo de habilidades personales, sociales y de liderazgo con un enfoque humanista e incluyente.

La Casa de la Juventud se ha consolidado como un espacio de encuentro y aprendizaje, donde las y los participantes diseñan proyectos con impacto social.En este marco, el comunicador Willy Martínez destacó la importancia de la comunicación como herramienta estratégica para el liderazgo juvenil: “Las y los jóvenes fortalecen su capacidad para expresar ideas con claridad, dialogar de manera asertiva y utilizar responsablemente las redes sociales.

Estas habilidades les permiten vincularse de forma efectiva con su comunidad y con autoridades, facilitando la implementación de proyectos que generen un impacto real. Cada módulo combina teoría y práctica, lo que favorece la aplicación inmediata de lo aprendido en contextos reales”.

El diplomado se imparte todos los jueves, de 17:00 a 20:00 horas, en distintas sedes de la ciudad, entre ellas la Sala Multiusos del Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del Estado, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, la URN, el Gimnasio Adaptado, la Casa de la Juventud y los Seminarios de la FCA UACH, garantizando espacios accesibles para la formación.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las juventudes, promoviendo su participación activa y contribuyendo a la construcción de una comunidad más inclusiva y con mayores oportunidades.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 072, extensiones 6568 y 6569, o acudir a las oficinas de la Subdirección de Atención a la Juventud, ubicadas en Av. de la Cantera S/N, Campestre I Etapa, en un horario de 8:30 a 16:00 horas en días hábiles.