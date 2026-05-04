Fuerte incendio en vivienda de Romanzza II moviliza a cuerpos de emergencia

Un incendio de gran magnitud registrado en un domicilio del fraccionamiento Romanzza II generó una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Marsalá y Torento, donde el fuego se originó en la parte superior de la vivienda y rápidamente se propagó al interior del inmueble.

Tras recibir el reporte, policías municipales arribaron al lugar y solicitaron el apoyo de bomberos, quienes ingresaron para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a viviendas cercanas.

Las autoridades informaron que, pese a la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas. No obstante, los daños materiales en la propiedad fueron considerables.

Hasta el cierre de esta información, se desconocen las causas que originaron el fuego, por lo que serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.