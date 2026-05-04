Celebra Rosana Díaz a las infancias del Distrito 4 con festejos llenos de alegría

Ciudad Juárez, Chih., Este fin de semana, la diputada Rosana Díaz continuó con los festejos con motivo del Día de la Niñez, llevando momentos de alegría y convivencia a niñas y niños del Distrito 4.

Durante las celebraciones, las y los asistentes disfrutaron de pizzas, jugos y pastel, en un ambiente familiar pensado para fortalecer la convivencia y reconocer la importancia de la infancia en la sociedad.

Como parte de las actividades, se presentó un show de botargas y se entregaron diversos regalos, entre ellos muñecas, bicicletas, juegos de mesa y balones de fútbol, generando sonrisas y momentos memorables entre las y los pequeños.

La legisladora destacó que estas acciones buscan no solo celebrar, sino también reafirmar el compromiso social con las familias juarenses.

“Siempre voy a estar del lado de la gente, desde cualquier trinchera, apoyando y llevando un poco de alegría a sus hogares. Juárez nos necesita unidos y haciendo cada quien lo que nos corresponde”, expresó.

Finalmente, Rosana Díaz reiteró que continuará impulsando iniciativas y acciones que contribuyan al bienestar de la niñez y al fortalecimiento del tejido social en Ciudad Juárez.