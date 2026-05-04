Atropello masivo en Leipzig deja dos muertos y abre investigación por posible episodio de “Amokfahrt”

fuente: excelsior

Un vehículo irrumpió a gran velocidad en una de las zonas peatonales más transitadas del centro de Leipzig este 4 de mayo, dejando un saldo preliminar de dos personas muertas, dos heridas de gravedad y cerca de 20 con lesiones leves.

El hecho, ocurrido en la calle Grimmaische, ha reactivado el debate sobre el uso de automóviles como arma en espacios públicos europeos.

De acuerdo con la policía local, el conductor, un hombre alemán de 33 años, fue detenido poco después del incidente y se encuentra bajo custodia. Las autoridades aseguraron que ya no representa un riesgo inmediato para la población, aunque su motivación permanece bajo investigación