Paso Superior en carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea entra en fase clave

Como parte del avance en la construcción del Paso Superior que mejorará la movilidad en el cruce de la carretera Chihuahua-Aldama y la avenida Fuerza Aérea, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas inició una etapa clave con el montaje de las últimas trabes de concreto que conformarán la superestructura del puente.

A partir de este lunes comenzó la instalación de 24 trabes de concreto reforzado, correspondientes a la etapa final de montaje. En total, esta obra contará con 60 trabes, elementos estructurales fundamentales que funcionan como las vigas principales del puente, ya que son las encargadas de soportar el peso de la losa y de los vehículos que diariamente transitarán por esta vialidad.

La correcta colocación de estas piezas es indispensable para garantizar la resistencia, estabilidad y seguridad de toda la estructura, por lo que este proceso representa un momento decisivo en la construcción al comenzar a dar forma al cuerpo del paso superior.

Cabe señalar que las maniobras de montaje podrían extenderse hasta el miércoles 6 de mayo, por lo que se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona de trabajo, debido a la presencia de maquinaria pesada y personal especializado.

Actualmente, esta importante obra para el oriente de Chihuahua Capital registra más del 60 por ciento de avance. En próximos meses, las y los habitantes de este sector podrán contar con una vialidad que permitirá reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad, garantizando que pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso de construir infraestructura que mejore la calidad de vida de las familias chihuahuenses, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.