Con carta en inglés, el “Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México desde prisión en EE. UU.

fuente: unotv

El “Chapo” Guzmán pidió su extradición a México en una carta enviada el 23 de abril de 2026 a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, desde una prisión en Estados Unidos.

La corte recibió el documento el 1 de mayo de 2026, según reportes. El texto está escrito en inglés y dirigido al tribunal en Brooklyn. En el escrito, Joaquín Guzmán Loera solicita apoyo para regresar a su país y continuar su proceso legal.

En la carta del “Chapo” Guzmán, el interno señala que busca un trato igual ante la ley y cuestiona el proceso judicial en su contra.

Explica que ha enviado otros documentos relacionados con su apelación. También pide que el tribunal reconozca su derecho a ser trasladado a México.

Entre los puntos que plantea se encuentran:

Solicitud formal de extradición a México

Petición de revisión de su caso

Cuestionamientos sobre pruebas presentadas en su juicio

Solicitud de trato equitativo ante la ley

El documento está dirigido al Tribunal de Distrito en Brooklyn, donde solicita atención a su petición.