Con carta en inglés, el “Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México desde prisión en EE. UU.
fuente: unotv
El “Chapo” Guzmán pidió su extradición a México en una carta enviada el 23 de abril de 2026 a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, desde una prisión en Estados Unidos.
La corte recibió el documento el 1 de mayo de 2026, según reportes. El texto está escrito en inglés y dirigido al tribunal en Brooklyn. En el escrito, Joaquín Guzmán Loera solicita apoyo para regresar a su país y continuar su proceso legal.
En la carta del “Chapo” Guzmán, el interno señala que busca un trato igual ante la ley y cuestiona el proceso judicial en su contra.
Explica que ha enviado otros documentos relacionados con su apelación. También pide que el tribunal reconozca su derecho a ser trasladado a México.
Entre los puntos que plantea se encuentran:
- Solicitud formal de extradición a México
- Petición de revisión de su caso
- Cuestionamientos sobre pruebas presentadas en su juicio
- Solicitud de trato equitativo ante la ley
El documento está dirigido al Tribunal de Distrito en Brooklyn, donde solicita atención a su petición.