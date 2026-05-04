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Con carta en inglés, el “Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México desde prisión en EE. UU.

Michelle MtzEL CHAPOextradiciónmxsolicitud

fuente: unotv

El “Chapo” Guzmán pidió su extradición a México en una carta enviada el 23 de abril de 2026 a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, desde una prisión en Estados Unidos.

La corte recibió el documento el 1 de mayo de 2026, según reportes. El texto está escrito en inglés y dirigido al tribunal en Brooklyn. En el escrito, Joaquín Guzmán Loera solicita apoyo para regresar a su país y continuar su proceso legal.

En la carta del “Chapo” Guzmán, el interno señala que busca un trato igual ante la ley y cuestiona el proceso judicial en su contra.

Explica que ha enviado otros documentos relacionados con su apelación. También pide que el tribunal reconozca su derecho a ser trasladado a México.

Entre los puntos que plantea se encuentran:

  • Solicitud formal de extradición a México
  • Petición de revisión de su caso
  • Cuestionamientos sobre pruebas presentadas en su juicio
  • Solicitud de trato equitativo ante la ley

El documento está dirigido al Tribunal de Distrito en Brooklyn, donde solicita atención a su petición.

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