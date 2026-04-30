Triunfa Chihuahua en “lo mejor de México”

El certamen es organizado por la revista especializada “México Desconocido”, una de las más prestigiadas a nivel internacional en el ámbito turístico y que este año celebra su octava edición.Para nominar a una localidad, un panel de expertos evalúa elementos como la riqueza natural, cultural y gastronómica, así como sus tradiciones, hospitalidad y diversidad.

Estas victorias son resultado del posicionamiento de la entidad en la preferencia del mercado turístico, labor que se ha fortalecido desde la creación de la Secretaría de Turismo, hace cuatro años.Las Barrancas del Cobre son consideradas uno de los principales atractivos turísticos del país, gracias a su dimensión y belleza natural. Recorrerlas a bordo del ferrocarril Chepe es una experiencia de gran popularidad en el mercado turístico, tanto a nivel nacional como en Estados Unidos y Europa.

La carrera Chihuahua by UTMB forma parte del circuito internacional de carreras de ultradistancia de Ultra-Trail du Mont-Blanc, uno de los más importantes y prestigiados del mundo

. La competencia se realizó por primera vez en 2025, cuando reunió a cerca de 2 mil corredores en la Sierra Tarahumara.

Triunfan experiencias turísticas de Chihuahua en dos categorías de los premios “Lo Mejor de México”*

Recorrer las Barrancas del Cobre en el ferrocarril Chepe fue nombrado “Mejor experiencia para vivir una vez en la vida”; el Ultra Maratón Chihuahua by UTMB ganó como “Mejor evento deportivo para disfrutar en un escenario sorprendente”.

El estado de Chihuahua conquistó dos primeros lugares en los premios “Lo Mejor de México”, galardones que le fueron otorgados en el marco del 50 aniversario del Tianguis Turístico de México 2026, que se celebra en el puerto de Acapulco, Guerrero.

El galardón lo recibió en las categorías “Mejor experiencia para vivir al menos una vez en la vida: Cruzar las Barrancas del Cobre a bordo del legendario tren El Chepe” y “Mejor evento deportivo para disfrutar en un escenario sorprendente:

Ultra Maratón Chihuahua by UTMB”.El secretario de Turismo, Edibray Gómez, recibió los premios en representación del Gobierno del Estado, acto en el que además estuvieron presentes integrantes de la cadena de valor turística chihuahuense, así como representantes del Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!

El certamen es organizado por la revista especializada “México Desconocido”, una de las más prestigiadas a nivel internacional en el ámbito turístico y que este año celebra su octava edición.

Para nominar a una localidad, un panel de expertos evalúa elementos como la riqueza natural, cultural y gastronómica, así como sus tradiciones, hospitalidad y diversidad.

Estas victorias son resultado del posicionamiento de la entidad en la preferencia del mercado turístico, labor que se ha fortalecido desde la creación de la Secretaría de Turismo, hace cuatro años.

Las Barrancas del Cobre son consideradas uno de los principales atractivos turísticos del país, gracias a su dimensión y belleza natural.

Recorrerlas a bordo del ferrocarril Chepe es una experiencia de gran popularidad en el mercado turístico, tanto a nivel nacional como en Estados Unidos y Europa.

La carrera Chihuahua by UTMB forma parte del circuito internacional de carreras de ultradistancia de Ultra-Trail du Mont-Blanc, uno de los más importantes y prestigiados del mundo.

La competencia se realizó por primera vez en 2025, cuando reunió a cerca de 2 mil corredores en la Sierra Tarahumara.