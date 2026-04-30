Instalará JMAS Chihuahua línea de alcantarillado en avenida Homero

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que a partir del lunes 4 de mayo, iniciará los trabajos de instalación de una línea de alcantarillado sanitario sobre la avenida Homero, entre Industrias y vías del ferrocarril.

Por este motivo se cerrará el carril derecho en sentido poniente-oriente, a fin de permitir el desarrollo de los trabajos y la colocación de la nueva infraestructura sanitaria.

El tiempo estimado para concluir por completo las obras será de cerca de 45 días, por lo que exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y respetar la señalización preventiva que se instalará en el área a rehabilitar.

La JMAS pide a la ciudadanía su comprensión ante las molestias que puedan ocasionar estas maniobras, que se efectúan para mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica, y ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los chihuahuenses.