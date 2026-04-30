Que la niñez no sea celebración de un día, sino prioridad de todos los días: Alma Portillo

En el marco del Día de las Niñas y los Niños, la diputada parralense por Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, hizo un llamado a convertir a la infancia en el verdadero centro del quehacer público durante todo el año, para garantizar que cada niña y niño tenga acceso pleno a sus derechos, bienestar y oportunidades reales para construir sus propios sueños.

La legisladora señaló que esta fecha suele llenarse de emociones, colores, alegría y buenas intenciones, pero advirtió que el compromiso con la niñez no puede limitarse a una sola celebración en el calendario.

“Hoy vemos sonrisas, regalos y mensajes de cariño para nuestras niñas y niños, pero el verdadero reto es que todos los días estén llenos de cuidado, dignidad, oportunidades y protección para ellos. La niñez no necesita ser prioridad solo hoy; necesita serlo siempre”, expresó.

Alma Portillo destacó que desde su labor legislativa ha impulsado acciones concretas para que el bienestar infantil deje de ser discurso y se convierta en políticas públicas reales. Entre ellas, subrayó su lucha para garantizar que en todas las escuelas haya agua suficiente, digna y de calidad, al considerar inadmisible que niñas y niños estudien en espacios donde ni siquiera se les asegura lo más esencial.

“Las escuelas deben ser lugares donde nuestras niñas y niños puedan aprender con dignidad, y eso empieza por garantizar condiciones básicas como el acceso al agua”, sostuvo.

Asimismo, recordó su impulso para que Chihuahua cuente con un Sistema Estatal de Cuidados que contemple guarderías y centros de atención seguros, que permitan a madres y padres trabajadores tener certeza de que sus hijas e hijos están protegidos mientras salen adelante.

De igual forma, destacó su propuesta para obligar a los gobiernos a establecer espacios de juego seguros en entornos habitacionales, con el fin de que la niñez tenga alternativas sanas de convivencia, desarrollo y comunidad.

Portillo reiteró su compromiso con las familias, especialmente con madres y padres que diariamente enfrentan preocupaciones sobre el bienestar de sus hijos.

“Quiero que las familias sepan que no están solas. Desde esta lucha seguiré trabajando para que nuestras niñas y niños estén bien cuidados, protegidos y tengan las herramientas para crecer, desarrollarse y alcanzar sus sueños”, concluyó.