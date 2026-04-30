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Atiende Gobierno Municipal incendio de pastizal en la carretera Chihuahua–Aldama

Michelle Mtzaldamadestacadomunicipioobra

El Gobierno Municipal de Chihuahua atendió un incendio de pastizal registrado en la carretera Chihuahua–Aldama, a la altura del kilómetro 1.5.

En el lugar se detectó un predio con fuego activo en pastizal y acumulación de basura, principalmente desechos de poda, con una afectación aproximada de una hectárea.

Cabe señalar que, gracias a la rápida y oportuna atención de los cuerpos de emergencia, el incendio fue apagado, lo que ayudará a evitar su propagación a zonas aledañas.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a evitar la quema de residuos y reportar cualquier incendio al 9-1-1.

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