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Recauda “Croquetón 2026” más de 2.4 toneladas de alimento para refugios animales

Michelle Mtzalimentocroquetondestacadorefugios

Luego de un mes de campaña, regidores del Ayuntamiento, junto con la coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, Rocío Reza, informaron que la convocatoria “Croquetón 2026” logró reunir más de 2.4 toneladas de alimento.

Este esfuerzo solidario tiene como objetivo beneficiar a refugios de animales que se encuentren en regla y que atiendan a más de 20 perros o gatos. Destacaron la amplia participación de la ciudadanía, cuya colaboración permitió recolectar el alimento que será distribuido en distintos espacios dedicados al cuidado y resguardo de animales en situación de abandono.

Finalmente, reiteraron el llamado a la población a seguir sumándose a estas campañas, que contribuyen directamente al bienestar de los animales en la ciudad.

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