Camión de ruta Riberas provoca accidente múltiple en la Tecnológico; hay seis lesionados

Seis personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer adulta mayor con heridas de gravedad, tras un accidente registrado sobre la avenida Tecnológico, a la altura del parque El Colibrí.

El percance ocurrió cuando el conductor de un camión de la ruta Riveras, con número económico 360, circulaba a exceso de velocidad en sentido de sur a norte. Al llegar a la zona donde se realizaba el abanderamiento de un cruce peatonal por el Día del Niño, el chofer perdió el control de la unidad.

En su trayectoria, el camión atropelló a una mujer adulta mayor que intentaba abordar su camioneta Buick Avenir, proyectándola varios metros hasta impactarla contra una Toyota RAV4 que se encontraba estacionada.

Tras el primer impacto, la unidad continuó su marcha y chocó contra una Mazda CX-3, la cual quedó debajo de la Toyota, y ambas fueron empujadas contra una camioneta Kia Sportage, generando un accidente múltiple con cuantiosos daños materiales.

El conductor fue asegurado por agentes de la Policía Vial en el lugar de los hechos, mientras que paramédicos de URGE y Cruz Roja brindaron atención a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

Elementos de la Policía Vial se encargaron de abanderar la zona, controlar el tráfico y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.