Unidad especializada entregará investigación a FGR: Sáenz

La Unidad especializada creada por la gobernadora Maru Campos para investigar el caso del narcolaboratorio localizado en la Sierra será la encargada de integrar y remitir las indagatorias a la Fiscalía General de la República (FGR), informó Francisco Sáenz Soto, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado.

El funcionario explicó que dicha instancia concentra el trabajo técnico y operativo del caso, por lo que será responsable tanto del armado del expediente como de su seguimiento.

“La unidad es quien lleva la integración y el seguimiento de la investigación”, señaló Sáenz Soto.

El caso del narcolaboratorio ha generado atención por su complejidad y el alcance de las operaciones detectadas en la zona serrana, lo que motivó la creación de este grupo especializado para garantizar una investigación más estructurada y coordinada con autoridades federales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre avances específicos, pero se espera que la colaboración entre instancias estatales y federales permita esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.