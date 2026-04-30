Detienen a mujer por homicidio calificado en Bocoyna



Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en el destacamento de Creel, municipio de Bocoyna, detuvieron con una orden de aprehensión a Lucía A. C., y/o Lucía Rosa A. C., por el delito de homicidio calificado.

La detención de la citada persona de 53 años de edad, se llevó a cabo la tarde de ayer miércoles, en la comunidad de Machogue Cahuirare.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales aparece como probable responsable del homicidio de Jesús A. C., en hechos registrados el 13 de diciembre del 2025, en la mencionada localidad.

Se pudo establecer que Lucía A. C., junto con diversa persona, provocó la muerte del masculino golpeándolo con un palo y que, utilizando un hacha, lo decapitó.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución del delito, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).