Trabajará normal servicio se recolección de basura 1 y 5 de mayo

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa a la ciudadanía en general que el próximo viernes 1 y martes 5 de mayo el servicio de recolección de basura habitacional se realizará de manera regular.

Por lo cual, se invita a los chihuahuenses a los que les corresponde sacar la basura esos días lo hagan de la forma acostumbrada.

Si bien, el 1 de mayo es día de asueto para la mayoría de los ciudadanos con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo, mientras que el 5 de mayo es con motivo de la Batalla de Puebla, el servicio de recolección de basura habitacional, no se verá interrumpido.

Además, el relleno sanitario, permanecerá abierto de las 7:00 am a las 6:00 pm.Es de recordar que los únicos días en que el servicio de recolección se detiene son el 25 de diciembre, 1 de enero y el viernes y sábado en que se celebra la Semana Santa.