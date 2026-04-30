Anuncian “el mercadito mas barato 2da edición”

Alejandro Lazzarotto, presidente de Canaco Chihuahua, acompañado de Tere Castillo presidenta de la Central de Abastos, invitaron a la población para aprovechar “el mercadito más barato”.

La cita es el 9 de mayo a la colonia Campesina, desde las nueve de la mañana, con espacio para 20 emprendedores de distintos productos locales.

Ofrecerán la canasta de 100 pesos con productos básicos papá, aguacate, cebolla pepino, limon, repollo, frijol, jalapeño, tomate.

Además, se ofrecerá la cartera de huevo a un bajo costo, se puede pagar con efectivo o tarjeta. Cabe recordar que la primera edición en la colonia Los Frayres fue todo un éxito.