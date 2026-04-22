Avanza 15% la gaza en Teófilo Borunda; reabren parcialmente la circulación

La obra de la gaza en Teófilo Borunda presenta un avance del 15 por ciento y ya registra la liberación parcial de la circulación, informó en rueda de prensa el director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas.

El proyecto, que busca mejorar la conexión con el Periférico de la Juventud, avanza con trabajos de cimentación profunda, construcción de zapatas, columnas y el suministro de estructuras metálicas.

Luego de un cierre total en días recientes, se habilitó nuevamente el tránsito parcial en la lateral, permitiendo incorporaciones hacia el sentido norte, lo que ha contribuido a mejorar el flujo vehicular en la zona.

No obstante, se reportó un retraso en algunas labores debido a la presencia de material rocoso, lo que ha complicado la instalación de infraestructura hidráulica.

Ante ello, autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, respetar los señalamientos viales y moderar la velocidad al circular por esta área, considerada un punto estratégico de la ciudad.