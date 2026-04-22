Suman 15 homicidios en la capital; reforzarán vigilancia en el oriente

El comisario en jefe de la Policía Municipal, Julio Salas, informó que hasta el 22 de abril se han registrado 15 homicidios dolosos en la capital.

Detalló que hasta el lunes la cifra era de 13 casos; sin embargo, se sumaron dos más en las últimas horas: una persona que falleció en un hospital tras ingresar con una herida de bala y otra que perdió la vida en un hecho violento.

Ante este panorama, el funcionario adelantó que sostendrá una reunión con otras autoridades para definir estrategias de cara al cierre del mes, con el objetivo de reforzar la seguridad en el oriente de la ciudad, zona donde actualmente se concentra el mayor número de reportes de delitos vinculados al narcotráfico.