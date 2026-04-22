¿Te celan, humillan o golpean? Municipio alerta sobre señales de violencia

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), hace un llamado a identificar y no normalizar conductas que atentan contra la dignidad y seguridad de las mujeres.

Acciones como los celos excesivos, las humillaciones, el control, las amenazas o cualquier tipo de agresión física no son muestras de amor, sino señales claras de violencia.

El IMM invita a las mujeres a reconocer estas conductas a tiempo y buscar apoyo en las instancias correspondientes, recordando que no están solas y que existen redes de atención, orientación y acompañamiento.

La prevención comienza al visibilizar estas conductas y fomentar relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la libertad.Para más información o recibir apoyo psicólogo o asesoría acude al cuarto piso del Edificio Libertad, en las Instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres, de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm, sin cita previa.