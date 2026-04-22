Versión: Reportan incendios de viviendas y privación de la libertad en Falomir

Una serie de hechos violentos fueron reportados en comunidades del municipio de Aldama, donde de manera preliminar se señala la quema de al menos siete viviendas, así como la privación ilegal de la libertad de un hombre.

De acuerdo con información difundida por Hechos de Aldama, los incidentes habrían ocurrido en las localidades de El Pueblito y Falomir. En el primer punto se reportó el incendio de al menos cinco casas, mientras que en Falomir se indicó que otras dos viviendas fueron presuntamente siniestradas.

Asimismo, se denunció que varias personas fueron agredidas físicamente durante estos hechos; sin embargo, hasta el momento no se ha precisado el número de víctimas ni la gravedad de las lesiones.

Hasta ahora, autoridades competentes no han confirmado de manera oficial lo ocurrido en dichas comunidades, por lo que la información permanece como preliminar.

De igual forma, se desconoce si uno o varios grupos del crimen organizado estarían involucrados en estos actos, mientras se espera que las autoridades emitan información oficial en las próximas horas.