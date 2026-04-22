Identifican a ejecutado de la 2 de Octubre

Autoridades dieron a conocer la identidad del hombre que fue localizado sin vida al interior de un vehículo en el cruce de las calles Lucha y Progreso, hecho que generó una movilización policiaca en la zona.

La víctima fue identificada como Juan Manuel R. C., de 31 años de edad, quien de acuerdo con los primeros reportes presentaba heridas producidas por arma de fuego.

Información preliminar indica que el hombre habría sido atacado a balazos en otro punto y, pese a encontrarse lesionado, logró desplazarse hasta dicho cruce con la intención de resguardarse. No obstante, falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas.

En el lugar, elementos de distintas corporaciones acordonaron el área tras ubicar casquillos percutidos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua inició con las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.