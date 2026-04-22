Ataque armado deja a un hombre herido en la colonia Madera 65

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó lesionado por arma de fuego la tarde de este martes en calles de la colonia Madera 65, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El hecho violento se registró en el cruce de las calles Plan de Ayala y Gabriel Teporaca, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue interceptada por tres sujetos armados que se desplazaban en un vehículo tipo Jetta de modelo atrasado y color negro.

Tras la agresión, el hombre sufrió una herida en el abdomen, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un hospital, donde recibe atención médica.

Elementos de la Policía Municipal, entre ellos agentes de la unidad montada, arribaron como primeros respondientes y aseguraron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables.