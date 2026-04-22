Aprueban adhesión de nombres a avenidas

Con la presencia de las familias Cruz Russek y Kalish, el Ayuntamiento aprobó por mayoría de votos la adhesión de nombres a importantes avenidas de la ciudad.

Una vez publicado en la gaceta municipal, las vialidades quedarán de la siguiente manera: Calle Cantera Víctor Cruz Russek, Circuito Universitario Francisco Barrio y Avenida de las Industrias Samuel Kalish.

Durante la sesión, al exterior se registraron manifestaciones por parte de actores de Morena, quienes expresaron su inconformidad, al considerar que se trataba de un cambio de nombre, aunque autoridades aclararon que es únicamente una adhesión.