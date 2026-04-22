Buscan concretar escuelas en El Reliz tras cambio en la demanda educativa

El regidor de Gobernación en Chihuahua, José Alfredo Navarrete Paz, informó que en años anteriores no se logró concretar la apertura de escuelas en el sector de El Reliz, debido a que no se justificaba la demanda necesaria, ya que muchas familias optaban por llevar a sus hijos a otras zonas de la ciudad.

Sin embargo, destacó que el panorama actual ha cambiado, por lo que se retomaron las gestiones para la construcción de una primaria y una secundaria en este sector.

Como parte de los avances, detalló que se logró consolidar un terreno de aproximadamente 18 mil metros cuadrados, resultado de la integración de dos predios municipales y la negociación de un tercer polígono mediante permuta, cumpliendo así con los requisitos para este tipo de infraestructura educativa.

Finalmente, señaló que ya se iniciaron los procesos de validación ante autoridades estatales, incluyendo áreas de microplaneación educativa, así como estudios técnicos y censos de población estudiantil, con el objetivo de concretar la apertura de los planteles en los próximos años.