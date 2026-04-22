Harfuch se reunirá con Maru tras accidente de agentes CIA

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que el día de mañana sostendrá un encuentro clave con la gobernadora María Eugenia Campos Galván. El objetivo principal de la reunión es dar seguimiento puntual a las investigaciones del accidente ocurrido el pasado domingo, en el cual se vieron involucrados agentes de Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa, Harfuch enfatizó que existe una comunicación permanente con el gabinete de seguridad y las autoridades estatales.

Esta coordinación busca esclarecer los hechos y establecer una ruta de acción conjunta para las próximas semanas.Uno de los puntos más relevantes abordados por el funcionario fue la naturaleza de la colaboración con agencias de inteligencia extranjeras.

Al respecto, destacó lo siguiente:

Se mantiene un flujo constante de datos con agencias como la CIA, operando bajo un estricto esquema de confianza institucional.

El secretario fue enfático al aclarar que dichas agencias no participaron en el operativo ni realizaron acciones en campo, respaldando así la postura oficial que el Gobierno de Chihuahua emitió previamente.

“Mañana revisaremos los detalles técnicos del caso y definiremos las acciones a seguir para garantizar que la coordinación en materia de seguridad no se vea vulnerada”, indicó el titular de la SSPC.