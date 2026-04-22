Torneo de golf con causa reunirá a 200 jugadores

El próximo 8 de mayo se llevará a cabo la décima sexta edición de un torneo de golf con causa, cuyo objetivo es recaudar fondos para apoyar a personas con discapacidad visual.

El evento contará con la participación de aproximadamente 200 jugadores y ya se encuentra con boletos agotados. Además del torneo, se realizará una rifa de premios con un valor estimado de hasta 140 mil pesos.

Entre los patrocinadores destacan CANACO, Rotary, Club Campestre y BMW, quienes se suman a esta iniciativa que busca fortalecer la solidaridad social.

Se estima que la recaudación permitirá beneficiar a más de 250 personas con discapacidad visual, mediante la entrega de apoyos que van desde herramientas tecnológicas hasta equipos de movilidad como sillas de ruedas y lentes especializados, de acuerdo con las necesidades de cada beneficiario.