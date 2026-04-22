Preparan licitación para recarpeteo en Lombardo Toledano

Carlos Rivas, titular de obras públicas adelantó que están en proceso de licitación para recarpeteo de la avenida Lombardo Toledano y otras calles en colonias de la ciudad.

El funcionario detalló que gracias a un convenio con Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se ha comenzado a recarpetear distintas zonas del Periférico de la Juventud.

“El objetivo es ofrecer mejores calles, trabajamos juntos estado y municipio, unos en avenidas principales otros en calles pequeñas en distintas colonias”, dijo.