HomeLocalPreparan licitación para recarpeteo en Lombardo Toledano
Local

Preparan licitación para recarpeteo en Lombardo Toledano

Michelle Mtzdestacadomunicipioobras

Carlos Rivas, titular de obras públicas adelantó que están en proceso de licitación para recarpeteo de la avenida Lombardo Toledano y otras calles en colonias de la ciudad.

El funcionario detalló que gracias a un convenio con Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se ha comenzado a recarpetear distintas zonas del Periférico de la Juventud.

“El objetivo es ofrecer mejores calles, trabajamos juntos estado y municipio, unos en avenidas principales otros en calles pequeñas en distintas colonias”, dijo.

Tags :destacadomunicipioobras