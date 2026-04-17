Invitan a la Carrera D.A.R.E por un Chihuahua sin adicciones

Con el objetivo de fomentar el deporte y la prevención de adicciones, se llevará a cabo la Carrera D.A.R.E por un Chihuahua sin adicciones el próximo domingo 10 de mayo, informó Julio Salas, comisario en jefe de la Policía Municipal.

El evento tendrá como sede un circuito callejero en Lago Di Como, con salida y meta a partir de las 8:00 de la mañana, y contará con dos modalidades: 5K y 10K, abiertas al público en general.

La inscripción tiene un costo de 350 pesos, sin embargo, los primeros 100 participantes en registrarse recibirán un descuento de 50 pesos.

Los competidores podrán aspirar a medallas de oro, plata y bronce como parte de la premiación.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 614 408 5364 o consultar la página de Facebook Race Adventures.