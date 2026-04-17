Visita Joss Vega Primaria Leyes de Reforma para dar a conocer a Diputada Infantil

Como parte de las actividades desarrolladas por el Congreso del Estado en el marco del Día de la Niñez, la diputada local por el Distrito 15, Joss Vega, visitó la Escuela Primaria Leyes de Reforma con el objetivo de reconocer a Erika Marian Reza, Diputada Infantil 2026, así como para hacer la entrega simbólica del apoyo económico de $82,000 destinados para las mejoras del plantel.

Este ejercicio se realiza año con año con el objetivo de fomentar el civismo en las niñas y niños permitiéndoles conocer de primera mano el quehacer legislativo. Además, las y los estudiantes de las escuelas participantes tienen la oportunidad de expresar su opinión a través de la consulta que se realiza con el apoyo del Instituto Estatal Electoral (IEE) a fin de conocer sus inquietudes.

“Erika se va a ir el día 30 de abril al Congreso del Estado a representarlas y representarlos los de esta escuela y ella va a platicar y va a decir qué es lo que necesitan las niñas y los niños de esta escuela”, explicó la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN).

A su vez, compartió con el estudiantado algunas de las funciones que tienen las y los diputados como redactar leyes “para que todas las personas nos podamos llevar bien…cuando ustedes van creciendo, van a ir transformando el mundo, así que todo lo que ustedes aprendan el día de hoy es lo que va a hacer que después pueda seguir mejorando el lugar donde viven”.

Vega Vargas alentó a todas las y los alumnos a que sigan y trabajen por sus sueños para que logren generar el cambio necesario de acuerdo a los avances que se tienen con el tiempo y puedan mantener la armonía en la sociedad y ayudar a las personas que más lo necesitan, “aquí se forman los representantes que después vamos a tener en nuestra ciudad, que después vamos a tener en nuestro estado para que puedan seguir ayudando”.