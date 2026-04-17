Invitan a participar en los eventos del FITA Chihuahua 2026 programados para este fin de semana

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026 invita a la ciudadanía a participar en los eventos deportivos programados para este fin de semana.

El 19 de abril se llevará a cabo la Ruta Minera en San Francisco del Oro, competencia de ciclismo de montaña cuyo recorrido combina rutas de terracería y escenarios característicos de esta región con tradición minera.

Ese mismo día en la ciudad de Chihuahua, se realizará el Medio Maratón Arriba Chihuahua, una competencia pedestre que convoca a corredores de distintos niveles.

Ambos eventos forman parte del calendario oficial de FITA Chihuahua 2026, programa que durante tres décadas ha impulsado el turismo de aventura en el estado.

Con estas actividades se fortalece la promoción del deporte y la derrama económica en los municipios sede, al atraer visitantes y participantes de distintas regiones del estado y del país.

El calendario oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura 2026 se encuentra disponible en: https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026.