Suman 10 homicidios en la capital; refuerzan operativos en zonas norte y sur

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, informó que en lo que va del mes se han registrado 10 homicidios en la capital, en un contexto que calificó como una tendencia favorable comparado con el mismo mes del año anterior.

El funcionario detalló que actualmente se mantiene un despliegue operativo con 100 elementos en la zona sur-oriente de la ciudad, además de 70 efectivos diarios en el resto de la capital, como parte de las acciones para contener la incidencia delictiva.

A pesar del panorama, Salas expresó confianza en que el mes pueda cerrar con mejores resultados, gracias a las estrategias de coordinación implementadas entre las distintas corporaciones de seguridad.

Subrayó que los avances no obedecen a una sola acción, sino a un trabajo conjunto que ha permitido concretar detenciones relevantes en diversos hechos delictivos.

Asimismo, explicó que los homicidios se han concentrado principalmente en zonas del norte y sur de la ciudad, donde se han reforzado operativos y acciones específicas que han derivado en capturas.

Finalmente, reiteró que la estrategia de seguridad continuará fortaleciéndose, con el objetivo de contener la incidencia delictiva y mejorar las condiciones de seguridad en Chihuahua.

